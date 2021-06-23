楽天モバイル、「楽天市場」でiPhoneの販売を開始。ポイント10倍も
発表資料
楽天モバイル株式会社は、「楽天モバイル公式 楽天市場店」において、iPhone 12シリーズ（iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12/iPhone 12 mini）とiPhone SE第二世代の販売を開始している。
今回のiPhone取り扱いは、AppleがApple製品に関する高い技術力と実績を持つパートナーに対して締結する正規販売代理店契約Apple Authorized Resellerを楽天モバイルと結んだことで実現した。
また、「楽天モバイル公式 楽天市場店」で「iPhone」購入と「Rakuten UN-LIMIT VI」（新規申し込みまたは他社からの乗り換え（MNP））の申込み、「Rakuten Link」の利用の全ての条件を満たすと、楽天ポイントが10倍になるキャンペーンも実施する。
なお、今回販売開始のApple社製品はiPhone以外にも「AirPods Pro」、「AirTag」、Apple社純正アクセサリ：「MagSafe」対応のレザーやシリコンの「iPhoneケース」、「MagSafe」充電器、電源およびケーブルも含まれる。発表資料
URL:https://corp.mobile.rakuten.co.jp/news/media/2021/0622_01/
2021/06/23