¤¿¤Ã¤¿10Ê¬¤Ç10¾ö¤ò¶õµ¤À¶¾ô¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÇÁàºî²ÄÇ½¤Ê¾®·¿¥¹¥Þ¡¼¥È¶õµ¤À¶¾ôµ¡¡ÖSmartmi P1¡×
¥¢¥ë¥ß¥Ü¥Ç¥£¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇÁàºî²ÄÇ½¤Ê¶õµ¤À¶¾ôµ¡¡Ö¾®·¿¥¹¥Þ¡¼¥È¶õµ¤À¶¾ôµ¡P1¡×
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²È¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬³ÊÃÊ¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê²ÈÃæÀ¸³è¤ò²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²È¤Î¶õµ¤¤ò¤¤ì¤¤¤ËÊÝ¤Ä¡×¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡¢²ÖÊ´¤ä¥Û¥³¥ê¡¢¥¦¥£¥ë¥¹¤Ê¤É¤¬²È¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÉÔ²÷¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤ÎÌóÌÜ¤Ç¤¹¡£
¾®·¿¥¹¥Þ¡¼¥È¶õµ¤À¶¾ôµ¡P1¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼Åùµé¡ÖH13 HEPA¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Û¥³¥ê¤ä²ÖÊ´¡¢PM2.5¤ò99.98%½üµî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
H13 True HEPA¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼µ»½Ñ¤òºÎÍÑ
º£²óHEPA¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼µ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë²þÎÉ¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Smartmi P1¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎHEPA¤Î3ÇÜ¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ëH13 True HEPA¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢UV-C¥é¥¤¥È¤òÅëºÜ¤·¤¿¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Smartmi P1¤Ï¥ª¥¾¥ó¤ò°ìÀÚÊü½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¡£
Smartmi P1¤Î¤í²á¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢4ÃÊ³¬¤ÎÆÈ¼«¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£H13¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁØ¤Ï¡¢0.08¦Ìm¤Þ¤Ç¤Î±øÀ÷Êª¼Á¤òÊ¬²ò¤·¤ÆÊáÂª¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥«¡¼¥Ü¥óÁØ¤¬ÈùºÙ¤ÊÎ³»Ò¤òµÛ¼ý¤·¡¢¼è¤ê¹þ¤ó¤À¶õµ¤¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥å¥¢¥ë¥ì¡¼¥¶¡¼Î³»Ò¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ
Smartmi P1¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤È¤µ¤ì¤ë¥Ú¥Ã¥È¤Î¥Õ¥±¤ä²ÖÊ´¡¢Í³²¤Ê¥«¥Ó¡¢¥À¥Ë¡¢Æ÷¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥Ð¥³¤Ê¤É¤ÎÎ³»Ò¤ò½üµî¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñ²ÈÅÅÀ½ÉÊ¶¨²ñ¤¬Ç§¾Ú¤¹¤ë¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Ë¤è¤êßÉ²á¤µ¤ì¤¿¶õµ¤¤Î¶¡µëÎÌ¤òÉ½¤¹»ØÉ¸¡ÖCADR¡ÊClean Air Delivery Rate¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥¨¥¢¶¡µëÎ¨¡Ë¡×¤Ï¡¢250m³/h¤ÈÂî¾å¥µ¥¤¥º¤È¤·¤Æ¤Ï¹â¤¯¡¢Â®¤¯¶õµ¤¤ò¾ô²½¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Smartmi P1¤Ï²ÖÊ´¤ÈPM2.5¤ÎÎ¾Êý¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¥Ç¥å¥¢¥ë¥ì¡¼¥¶¡¼Î³»Ò¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õµ¤¤Î¼Á¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æµ¡Ç½Â®ÅÙ¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢¶õµ¤¤Î¾õÂÖ¤â¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤ï¤º¤«19dB¡¢10Ê¬¤Ç10¾ö¤Î¶õµ¤À¶¾ô
¶¯ÎÏ¤Ê250m³/h¤ÎCADR¤òÅëºÜ¤·¡¢¤¿¤Ã¤¿10Ê¬¤Ç200Ê¿Êý¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó10¾ö¡Ë¤ò¶õµ¤À¶¾ô¡£
¤ªÉô²°¤Î¶õµ¤¤Ï1»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë6²ó°Ê¾å¶õµ¤À¶¾ô¤µ¤ì¡¢ºÇÂç¤Ç320Ê¿Êý¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó16¾ö¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏSmartmi P1¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¶õµ¤¤Î¾õÂÖ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ®ÅÙ¤òÄ´À°¤·¡¢¤ï¤º¤«19dB¤ÎÀÅ²»¤ÇÆ°ºî¤·¤Þ¤¹¡£
Â¾¼Ò¤Î¶õµ¤À¶¾ôµ¡Ê¿¶Ñ¤ÎÁû²»¥ì¥Ù¥ë40dB¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¿·Á¯¤Ê¶õµ¤¤ò²»¤Ë¼ÙËâ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ª»È¤¤Äº¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤Ë¤âÍÏ¤±¹þ¤à¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¶âÂ°À½¤Î¥Ü¥Ç¥£¹½Â¤¡¢¿ï½ê¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ê»Å¾å¤²¤Ê¤É¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£
¼ê¸µ¤Ë¤Ï¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê»ý¤Á±¿¤Ó¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÃÖ¤±¤ëÂç¤¤µ¤Ç¡¢¤ªÉô²°¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â¤è¤¯ÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£
Áàºî¤Ï¡¢ËÜÂÎÅÀÌÌ¤Ë¤¢¤ëÁàºî¥Ñ¥Í¥ë¤Ç²ÄÇ½¡£
ON/OFF¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÖÊ´¤äPM2.5¤Ê¤É¤Î¼¼Æâ¤Î¾õ¶·¤¬¿ôÃÍ¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ä¥â¡¼¥ÉÀÚ¤êÂØ¤¨¤â²ÄÇ½¡£¤¹¤Ù¤ÆÄ¾´¶Åª¤ËÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È²ÈÅÅ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö
Smartmi P1¤Ï¡¢3Âç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ËÏ¢·È¤¹¤ë½é¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¹¥Þ¡¼¥È¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Ç¤¹¡£
µ¤·Ú¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¶õµ¤À¶¾ô¤Î¾õ¶·¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥ê¥â¥³¥ó¤ÇÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¤âÁàºî²ÄÇ½¡£Smartmi¤ÎÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢+Style¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¤âÁàºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Smartmi¤Î¥¢¥×¥ê¤Ï¸½ºß¡¢ÆüËÜ¸ì²½¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë»þ¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
+Style¡Ê¥×¥é¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ë¤È¤ÎÏ¢·È
¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤äÁ´¼«Æ°¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥¹¥Þ¡¼¥ÈLEDÅÅµå¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¤ä¥«¥á¥é¤Ê¤É¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë+Style¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¡¢µ¡´ï¤Èµ¡´ï¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥É¥¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤éÅÅµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¡Ö¿Í¤ò¸¡ÃÎ¤·¤¿¤é¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤òON¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡Ö¾®·¿¥¹¥Þ¡¼¥È¶õµ¤À¶¾ôµ¡P1¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê+Style¤Î¥¢¥×¥ê¤ÇÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢+Style¤Î¾¦ÉÊ¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿+Style¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎIoT¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+Style(¥×¥é¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë)
+Style¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢µ¡´ï¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¤¿¤ê¡¢µ¡´ï¤òÁàºî¤Ç¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥â¡¼¥É¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÖPM2.5¤Î¿ôÃÍ¤¬15µg/m3°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤òON¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀßÄê¤¬²ÄÇ½¢£¡£¤Þ¤¿¡¢+Style¤Îµ¡´ï¤È¤ÎÏ¢·È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ó¥¿¥ó¤ª¼êÆþ¤ì
¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Î¼è¤ê³°¤·¤âËÜÂÎ²¼Éô¤Î¼è¼ê¤ò²ó¤¹¤À¤±¤È¤«¤ó¤¿¤óÀß·×¡£¤Í¤¸¤Ã¤Æ°ú¤¯¤À¤±¤Ç¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
6¡Á12¥ö·î´Ö¤Î¤ª¼è¤êÂØ¤¨¤ò¤ª´«¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤â¤é¤¯¤é¤¯¤Ç¤¹¡£
¢¨¸ò´¹ÍÑ¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ï6·î²¼½Ü°Ê¹ß¤Ë+Style¤Î¥µ¥¤¥È(https://plusstyle.jp/)¤Ë¤Æ3,000±ßÁ°¸å¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ»ÅÍÍ
¾¦ÉÊÌ¾¾®·¿¥¹¥Þ¡¼¥È¶õµ¤À¶¾ôµ¡P1¥«¥é¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼ÅÅ¸»AC 100V50/60HzÅ¬ÍÑÌÌÀÑ17 Ö-29 Ö(16¾öÁêÅö)À¶¾ô»þ´Ö10¾ö/10Ê¬¡ÊCADRÃÍ¡§250m³/h¡ËÅëºÜ¥»¥ó¥µ¡¼PM10/PM2.5Áû²»¥ì¥Ù¥ë19-49dB¥µ¥¤¥º¦Õ220mm☓362.5mmËÜÂÎ½ÅÎÌÌó3kg¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÆâÍÆ
ËÜÂÎ¡¢½ãÀµ¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡Ê¼è¤êÉÕ¤±ºÑ¡Ë¡¢AC¥¢¥À¥×¥¿¡¢
¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¥È¥¬¥¤¥É¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ
¥á¡¼¥«¡¼¾Ò²ð
Xiaomi(¥·¥ã¥ª¥ß)¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ½ÉÊ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ëSmartmi¤Ï¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ä²Ã¼¾´ï¡¢¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Ê¤É¤Î¶õÄ´µ¡´ï¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£ÀìÌç¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æµ¤¸õ³Ø¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤âÀ½ÉÊ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¾¦ÉÊ¤ò»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅëºÜ¤Î¥¢¥×¥êÂÐ±þÀðÉ÷µ¡¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥ÈÀðÉ÷µ¡2S¡×¡Êhttps://plusstyle.jp/shopping/item?id=445¡Ë¤ä¡¢¥¢¥×¥êÏ¢·È²ÄÇ½¤ÊÂçÍÆÎÌ4L¤Î²Ã¼¾´ï¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È²Ã¼¾´ï2¡×¡Êhttps://plusstyle.jp/shopping/CJXJSQ04ZM¡Ë¤òÅ¸³«¡£¤É¤Á¤é¤â+Style(https://plusstyle.jp/)¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£