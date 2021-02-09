¥Á¥¥ó¤È¿Íµ¤¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç650±ß¤ªÆÀ¡¡KFC¡Ö¤¤¤¤¥È¥³¤É¤ê¥Ñ¥Ã¥¯¡×2¼ï
ÆüËÜ¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥é¥¤¥É¡¦¥Á¥¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤¥È¥³¤É¤ê¥Ñ¥Ã¥¯¡×2¼ï¤ò2021Ç¯2·î10Æü¤«¤é3·î3Æü¤Þ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¥á¥Ë¥å¡¼
¼«Ëý¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥¥ó¡×¤È¿Íµ¤¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¤Þ¤µ¤Ë"¤¤¤¤¥È¥³¤É¤ê"¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¤¬È¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡¢¥Ý¥Æ¥È¤Î3¼ï¡£¿©¤Ù»Ï¤á¤¿¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥È¥³¤É¤ê¥Ñ¥Ã¥¯A¡×¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥¥ó3¥Ô¡¼¥¹¡¢¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡¢¥Ý¥Æ¥ÈS¡Ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤¤¥È¥³¤É¤ê¥Ñ¥Ã¥¯B¡×¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥¥ó5¥Ô¡¼¥¹¡¢¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡¢¥Ý¥Æ¥ÈS¡¡2¸Ä¡Ë¡£A¤ÈB¤Î°ã¤¤¤Ï¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ë¤¢¤ë¡£A¤Ï1100±ß¤ÇÀÑ¾å¤²²Á³Ê¤è¤ê330±ß¤ªÆÀ¡¢B¤Ï1500±ß¤Ç650±ß¤ªÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤¤¥È¥³¤É¤ê¥Ñ¥Ã¥¯¡×¹ØÆþ¼Ô¤Ï¡Ö¤¤¤Á¤´¥Á¥ç¥³ ¥Ñ¥¤¡×2¸Ä¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡×2¸Ä¤ò¡¢300±ß¤ÇÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¤ß¡£