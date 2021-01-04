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High-intensity interval exercise in the cold regulates acute and postprandial metabolism | Journal of Applied Physiology
https://journals.physiology.org/doi/abs/10.1152/japplphysiol.00384.2020
Exercising in The Cold Could Burn Off More Fat, New Research Shows
https://www.sciencealert.com/exercising-in-the-cold-could-burn-off-more-fat-new-research-shows
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