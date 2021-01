Adobeが展開してきたウェブ上で音楽や動画、ゲームなどを再生するための規格である「Adobe Flash」について、開発元のAdobeが2017年に「2020年をもってアップデートおよび配布を中止する」と発表していました。そして2020年12月31日をもって「Adobe Flash」のサポートが正式に終了したため、Adobeは「今すぐにFlashを削除することを強く推奨します」とユーザーに通知しています。

How to fully remove Adobe Flash from your Mac - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2021/01/01/fully-remove-adobe-flash-from-mac/

「Adobe Flash」のサポート終了までの流れについては以下の記事まとめられています。

AdobeがFlash Playerの配布と更新を2020年12月31日に終了、期限後はFlashコンテンツ実行をブロック - GIGAZINE

2020年12月31日をもって正式に「Adobe Flash」のサポートが終了しました。2021年1月12日以降、Adobeは「Adobe Flash」向けのコンテンツを再生するためのプラグインとして配布されてきた「Flash Player」で、Flashコンテンツが実行されるのをブロックします。

これに伴い、Adobeは「システムを保護するために、すべてのユーザーがFlash Playerをすぐにアンインストールすることを強く推奨します。一部のユーザーはシステムからFlash Playerをアンインストールするように、Adobeからのリマインダーを引き続き表示する場合があります」と、Flash Playerのアンインストールをユーザーに推奨しています。

Flash Playerをアンインストールするべき理由について、Adobeは「サービス終了移行、Flash Playerのアップデートやセキュリティパッチを配布する予定がないので、Flash Playerをアンインストールすることがシステム保護の役に立ちます」と説明しています。

なお、MacからFlash Playerを完全にアンインストールする場合、まず初めに「システム環境設定」→「Flash Player」に移動し、画面右上にある「詳細設定」タブをクリックして「認証を解除」を選択する必要があります。その後、Finderを開いて「アプリケーション」→「ユーティリティ」を開き、Adobe Flash Playerインストールマネージャーを開いて「アンインストール」を選択することで、完全に削除することが可能です。