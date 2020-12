宇多田ヒカル

歌手・ 宇多田ヒカル の新曲「One Last Kiss」が、映画『シン・ エヴァンゲリオン 劇場版』(2021年1月23日公開)のテーマソングに決定したことが9日、明らかになった。同曲は、2007年にスタートした『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズすべての作品に楽曲を提供してきた宇多田が、完結編となる映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』のテーマソングとして新たに書き下ろしたもの。『シン・エヴァンゲリオン劇場版』は、新型コロナウイルス感染症の影響によって公開を延期していたが、いよいよ2021年1月23日に上映される。新テーマソング「One Last Kiss」は映画の公開翌日となる1月24日に先行配信され、iTunesでは本日よりプリオーダーを開始した。シリーズ完結を記念し、「One Last Kiss」はもちろん、「Beautiful World」「桜流し」など新劇場版シリーズへの宇多田提供曲すべてを1枚に収録したE.P.が1月27日に発売することも決まった。CD、および完全生産限定の30LP盤の2形態で発売され、主人公・碇シンジがフィーチャーされたCDジャケット、および綾波レイがフィーチャーされたLPジャケットも本日公開。『シン・エヴァンゲリオン劇場版』で実際に使用される原画でデザインされている。