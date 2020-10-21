¿ùÅÄ»á¡È¤¤¤¤¤Í¡É°ËÆ£»í¿¥¤µ¤ó¡Ö¶²¤í¤·¤¯¡×
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°ËÆ£»í¿¥¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤òÃæ½ý¤¹¤ëÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿ùÅÄ¿åÌ®µÄ°÷¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿ºÛÈ½¤Ç¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈãÈ½Åª¡¢Ë½ÎÏÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¶²¤í¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºÛÈ½¤Ï¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¸µ£Ô£Â£Ó¤ÎÃËÀµ¼Ô¤òÁÊ¤¨¡¢°ì¿³¤Ç¾¡ÁÊ¤·¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°ËÆ£»í¿¥¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤òÃæ½ý¤¹¤ë¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¢¤ª¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿ùÅÄ¿åÌ®µÄ°÷¤Ë£²£²£°Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
£²£±Æü¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ùÅÄ»á¤Î¡Ø¤¤¤¤¤Í¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âè»°¼Ô¤ÎÈãÈ½Åª¡¢Ë½ÎÏÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¶²¤í¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖË¡Î§¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤Î¤¢¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¾×·â¡¢¶²ÉÝ¤µ¤¨´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¿ùÅÄµÄ°÷¤Ï°ËÆ£¤µ¤ó¤ÎÀÁµá¤òÂà¤±¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£