By Spyros Papaspyropoulos人間を初めとするすべての生き物は年齢を重ねるとともに「老化」が進み、いつか寿命を迎えて死ぬことから逃れられないことは誰の目にも明らかです。しかし新たに発表された研究結果では、老化は一定の年齢に達した時点で進行が緩やかになる、またはストップする可能性があることが明らかにされています。また、高齢になってから老化のペースが落ちるということはつまり、人間の寿命は従来考えられていたものよりもさらに先にあると考えることも可能になるとのことです。The plateau of human mortality: Demography of longevity pioneers | Sciencehttp://science.sciencemag.org/content/360/6396/1459Once you hit this age, aging appears to stop | Science | AAAShttp://www.sciencemag.org/news/2018/06/once-you-hit-age-aging-appears-stop生き物は歳をとるにつれて死に近づくもので、年齢が高くなるほどその年齢で死亡する確率は増加します。人間の50歳における死亡率は30歳の2倍であり、60歳から70歳にかけては1つ歳をとるごとにその確率が倍になるとも言われています。記事作成時点における「最も高齢で亡くなった人」は1875年2月21日生まれ・1997年8月4日没のフランス人女性ジャンヌ・カルマンさんで、没時の年齢は122歳。つまり人間にとって「122歳の死亡率は100%」であるということができます。この死亡率は、年齢が高くなるほど確率も高まると考えるのが自然な発想ですが、実際に統計を取ってみることで興味深い傾向が明らかになったとのこと。ローマ・ラ・サピエンツァ大学のElisabetta Barbi准教授らの研究チームが発表した内容によると、105歳を超えた人間はその年齢で亡くなる死亡率が低下することが明らかになっています。研究チームは、イタリアの行政機関によって記録された人口統計データを用い、2009年から2015年の間で105歳を超えていた住民3836人分のデータを分析して死亡率を算出しました。イタリアでは高齢者に関するデータが詳細に残されていることから、このデータについてカリフォルニア大学バークレー校の人口統計学者ケネス・ワッチャー氏は「これまでで最もクリーンなデータです」と、その信頼性の高さを述べています。研究チームが発表した内容によると、加齢と共に上昇してきた特定の年齢における死亡率は105歳を超えるとその上昇が緩やかになるとのこと。106歳まで生きてきた人は無事に107歳を迎えられる可能性が非常に高く、同様に111歳の人が112歳を迎える可能性もほとんど低下しないことが明らかにされています。この結果について、オランダのNetherlands Interdisciplinary Demographic Institute(オランダ学際的人口統計研究所)の人口統計学者で、研究には携わっていないヨープ・デ・ビアー氏は「優れたデータによる妥当なパターンが示されています」と述べています。研究チームのワッチャー氏はさらに、「もし人類の寿命に上限があるとしたら、今回の結果は、まだ私たちがその上限に達してはいないことを示す証拠となります」と述べ、統計的データから人間はまだまだ長く生きられる計算になるという考え方を示しています。By Sergio Paniしかし一方で、データの品質に疑問が残ると指摘する科学者も存在する点は留意する必要がありそう。シカゴ大学の生物人口統計学者であるレオニード・ガブリロフ氏は、今回調査された3800人強のデータには含まれなかった住民についても加味する必要があると述べています。データに含まれなかった住民が存在する理由は、「誕生日が確認できず正しい年齢が把握できなかった」といったものであり、そのような住民を全体のデータに含めることで、結果にどのような影響が及ぶのかを考慮する必要があるとのこと。この死亡率の低下は、過去の研究からコバエなどの小動物でみられることが明らかにされてきた「mortality plateaus(死亡率の停滞期)」と呼ばれる現象で、人間にも同様の現象が当てはまるのかが議論の的となってきました。ガブリロフ氏は「この結果がmortality plateausの議論を収束させることはなく、むしろ加速させることになるでしょう」と述べています。