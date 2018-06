サム・ウォルトンがウォルマートを創業したのは44歳、アメリカにフランス料理を伝えたと言われるジュリア・チャイルドが最初の料理本を出版したのは60歳。人生最高のときは、これから先にある。

だが、ここから10年ぐらいをどう過ごすか次第だろう。貯蓄を始めるのか、クレジットカードの返済額を積み上げるのか。自分を哀れむのか、今の自分を肯定することを学ぶのか。

Q&AサイトQuoraでは、多くの人が30代のベストな過ごし方について語っている。その後の人生の成功の基礎を築くためだ。我々はそうしたスレッドをいくつかチェックし、14個をピックアップした。

人生に大きな成功をもたらす、日々の小さな習慣を見てみよう。

1. たばこをやめる

これまでの喫煙による害を取り消すことはできないが、研究によると40歳になる前にたばこをやめた人の死亡リスクは、吸い続けた人よりもはるかに低くなる。

2. 毎日、同じ時間に起き、寝る

日頃の睡眠不足を取り戻そうとして、週末などにたくさん寝てしまうと、体のサイクルが乱れるリスクがあると専門家は言っている。そうなると1日中、疲労感が残ってしまう。起きる時間、寝る時間は変えないようにしよう。

3. 定期的に運動する

30代から筋肉量は落ちはじめる。この年齢での運動は特に重要。でも楽しめる運動を選ぶように。嫌いな運動だと続けられない。

4. 日記を書く

考えや気持ちを書き出すことは、ストレスへの対処法にもなる。

5. 貯蓄をはじめる

6. 人生の夢を追いはじめる

7. 今の自分を肯定することを学ぶ。

8. 皆を満足させようと考えない

Facebookの友だちを減らすにせよ、会って楽しい人たちとの時間を増やすにせよ、時間とエネルギーを賢く使うことは大切。

9. 誰かと比べることをやめる

Facebookはバケーションや様々なイベントの写真でいっぱいになるが、自分と誰かを比べることは、非生産的なこと。科学でも証明されている。

10. 自分のミスを許す

スタンフォード大学のエマ・セッパラ(Emma Seppala)博士は、著書『The Happiness Track』で、自分に思いやりを持つことが成功の重要な鍵と指摘している。失敗したときにも自分に思いやりを持って接することができれば、自分の失敗から学ぶチャンスとなり、次の機会にはうまくやれる。

11. 自分の価値を明確にする

12. 1日1時間、読書する

1日1時間読書すれば、1年で15日間、読書したことになる。

13. 片付ける

以前伝えたように、乱雑さは他人や家族にとってストレスの原因となることがある。だが、人は乱雑な環境でより創造的になる傾向もある。仕事場は今のままでもたぶん大丈夫。

14. 他人を判断することをやめる

