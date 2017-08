ロッテ スイーツスクエア 白くてふわっふわクリーミィにとけゆくフロマージュアイス✨ 商品名、長っ❗😅 クリームチーズ77%、 チェダーチーズ20%、 フロマージュブラン 1%という 3種のチーズが入ったアイス。 カップタイプ✨ 中は2層になってて、 上は、ふわっふわのフロマージュアイス、 下は クリーミィな食感のフロマージュアイス🎵 たしかに、口の中に入れた時の溶け具合も違うし、味も コクはあるけど、さっぱりめ、 下は ややねっとり クリーミィな食感🎵 一緒に食べると、3種のチーズで、程よいコクのあるチーズの味がして、 おいしかったです😌 (120ml入り 171kcal) #ロッテアイス #スイーツスクエア #白くてふわっふわクリーミィにとけゆくフロマージュアイス

