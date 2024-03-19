ハーゲンダッツ(Häagen-Dazs)は、期間限定ミニカップ「バニラチョコレートサンデー」を2024年4月23日(火)より全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストアほかにて発売する。新作ミニカップは、バニラとチョコレートの“ご褒美サンデー”の味わい「バニラチョコレートサンデー」は、なめらかなバニラアイスクリームとパリパリ食感が楽しめるチョコレートで、サンデーを表現した期間限定ミニカップ。バニラアイスクリーム