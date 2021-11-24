木下富美子
『木下富美子』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2022年2月15日
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木下富美子元都議に有罪判決「将来のことはまだなにも考えられていない」
その後の会見で木下氏は、「日々後悔しかございません」と反省の弁を述べた
スポーツ報知
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有罪判決の木下富美子被告が会見「後悔ばかりの毎日でございます」
東京地裁は懲役10カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した
ABEMA TIMES
2022年1月26日
2022年1月25日
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若狭勝氏、木下富美子元都議への判決に言及「警察は捜査を尽くした」
懲役刑の裁判になるのは「警察がかなり捜査を尽くしたということ」と解説
スポーツ報知
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無免許の元都議に懲役10月求刑 検察「日常的」、2月15日判決
東京都議選期間中などに無免許運転を繰り返したとされる
共同通信
2021年12月30日
2021年12月20日
2021年12月11日
2021年12月2日
2021年11月29日
2021年11月28日
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松本人志「立つ鳥跡を濁しまくり」辞職の木下富美子元都議をバッサリ
「立つ鳥跡を濁しまくりというか、フンだらけでしたね」とバッサリ
スポニチアネックス
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小池都知事、公務復帰早々に木下元都議を切り捨てた豪腕ぶり
復帰早々、木下富美子元都議に辞職を促し、この翌日に木下氏は辞職を表明
FRIDAYデジタル