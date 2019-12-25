M-1グランプリ2019
『M-1グランプリ2019』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年12月13日
2020年2月16日
2020年1月16日
2020年1月12日
2019年12月29日
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上沼恵美子がM-1で「狂い」見せた裏側 自らのお笑い観に誠実に？
「自分のお笑い観に誠実であろうとすると、狂わなければならない」と主張
文春オンライン
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「ほな、決勝で」ミルクボーイ駒場が感動した今田耕司からのLINE
M-1前に今田から「ほな、決勝で」と、一文のみのLINEが届いたことを告白
ナリナリドットコム
2019年12月28日
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松本人志がミルクボーイに投票しなかった理由「ほんとに僅差」
最終決戦でかまいたちに票を入れた松本人志は「ほんとに僅差でした」と説明
スポーツ報知
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「スカイツリーができたときの…」松本人志がハイレベルなM-1に心境
ハイレベルな漫才について、「（漫才の）高さでは勝てない」とコメント
スポニチアネックス
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松本人志がM-1を振り返る かまいたちに投票も「本当に僅差だった」
かまいたちに投票したが、結果は「本当に僅差だった」とコメントした
スポニチアネックス
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今田耕司、オール巨人「M-1公開説教」時の心境 「オレが悪かった」
和牛のネタ後、はしゃぎすぎて「ビシッ言われた」「恥ずかしかった」と回顧
ナリナリドットコム
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見取り図、M-1前に松本人志と遭遇 挨拶に「にゃ〜」と返事
審査員と出場者は会わないようにされているが、松本人志とすれ違ったという
ナリナリドットコム
2019年12月27日
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ノンスタ石田明が上沼恵美子に一喝された和牛擁護「全然悪くない」
26日深夜のラジオで石田明はこの件に触れ、「全然悪くない」と和牛を擁護
日刊スポーツ
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2019年M-1は大団円で終了「きっと島田紳助氏も喜んでいる」の声
島田紳助氏もミルクボーイを高く評価しているはずだとお笑い番組制作者
デイリー新潮
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かまいたちがM-1で放った大仕掛け 芸人としての「大きな五角形」示す
理屈一辺倒にならず、勢い、独自性、キャラ、技術力、新鮮さがあったと分析
文春オンライン
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M-1審査で分かる松本人志の評価能力「咄嗟の判断力が尋常ではない」
松本人志は一番手と二番手の差を瞬時に見抜き、13点差をつけて採点
現代ビジネス