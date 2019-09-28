ラグビー日本代表がアイルランドに歴史的勝利
『ラグビー日本代表がアイルランドに歴史的勝利』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年10月14日
2019年10月8日
2019年10月2日
2019年10月1日
2019年9月30日
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ラグビー日本代表の金星 ジャーナリストがこの騒ぎを危険視する理由
この騒ぎ方は危険で「ナショナリズムをあおることになる」とジャーナリスト
日刊ゲンダイDIGITAL
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開幕前まで低迷… アイルランド戦で証明した「失われた3年間」
2016年からHCの方針でキックを多用し、開幕前まで大きく負け越していた日本
日刊ゲンダイDIGITAL
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日本の大金星に米スポーツ専門局「ラグビー界は感謝すべき」
米メディアは、南アフリカに勝利した4年前の大番狂わせに匹敵すると表現
デイリースポーツ
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アイルランドファンが敗戦後に贈った粋な替え歌「日本人のため」
THE ANSWER
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アイルランドが日本に作った「友好の花道」に感動 再生100万超
敗れたアイルランドは試合後、花道を作って日本を称える演出を披露
THE ANSWER
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冷めないラグビー日本代表金星の興奮「まるで赤と白のオールブラックス」
英紙は「赤と白のジャージーを着たオールブラックスのよう」と称賛
スポニチアネックス
2019年9月29日
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練習量世界一のラグビー日本代表 アイルランドには「勝つべくして勝った」
80分間を戦い抜けた背景には、「世界一」とされる練習量があるという
J-CASTニュース
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リーチ・マイケル、女子バレー日本代表の金星に刺激受けていた
試合前日に女子バレー日本代表が金星を挙げたことに刺激を受けた、と告白
スポーツ報知
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「笑わない男」稲垣啓太の男泣きに感動 「かっこいい涙」
「笑わない男」で知られるプロップの稲垣啓太も、試合後に感極まり思わず涙
THE ANSWER
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「奇跡とは言わせない」ラグビーW杯名実況は4年前と同じNHKアナだった
歴史的勝利を挙げた日本代表に、「もうこれは奇跡とは言わせない！」と絶叫
スポニチアネックス
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ラグビー日本代表の金星に芸能界から喜び声 櫻井翔「呆然」
日本テレビ系中継に出演する櫻井翔は「呆然」と理解が追いつかない様子
スポーツ報知
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ラグビー日本代表の試合に男性乱入し一時中断 アイルランドファンか
アイルランドのユニホーム姿の男性ファンがグラウンド近くまで乱入
スポニチアネックス
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リーチ、ベンチでも貫いた主将魂 アイルランドの精神状態崩した行動
投入直後の前半34分には相手を仰向けに倒し、攻撃の勢いを止めた
スポニチアネックス