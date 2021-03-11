環境への配慮から、プラスチック製ストローを廃止する動きが拡大。2018年10月にはコカ・コーラをはじめとする250社がプラ製品の削減を宣言した。
「紙ストローが環境に良い」という主張には根拠がなかったのが原因だそう
週プレNEWS
店員を名乗る人物によると、紙ストローの在庫切れの可能性があるそう
まいどなニュース
オリコンの調査で、「必要だと思う」と答えた人は41.6％だった
オリコンニュース
大学生が草ストローのブランド「HAYAMI」を立ち上げ、話題だ
SNSでは「飲み物が不味く感じる」など、不評の声が続出したと筆者
Smart FLASH
「春日製紙工業」は、ストレスを軽減した紙ストローの開発に成功
化粧水や乳液が対象で、プラスチックの使用量を削減できるという
読売新聞オンライン
パーツを取り外した際に残る枠部分「ランナー」を回収するプロジェクトも
FNNプライムオンライン
全国のホテルでアメニティを置くことが出来なくなるというツイートが話題に
弁護士ドットコム
4月18日から国内113店舗で、店内で飲食する客が対象
共同通信
持ち手部分に穴を開けた製品を使い、長さも従来より1センチ短くするという
プラスチックの削減のため、業界全体で切り替える方針だという
持ち手部分を穴の開いたデザインにすることで、プラスチック使用量を削減
食品新聞
2022年2月1日から、横浜市などの30店舗で切り替えるという
スプーンなどの使い捨てプラ製品12品目の提供削減を事業者に求める
市内店舗でレジ袋の代わりに市指定のごみ収集袋を販売するというもの
コンビニ店主からは「経費が一定程度減るのは確か」と好意的な意見も
報道を受け、ネット上では消費者からの反発の声が相次いだ
キャリコネニュース