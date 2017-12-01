ヒルクライムのDJを逮捕
『ヒルクライムのDJを逮捕』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年3月19日
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ヒルクライム「DJ KATSU」が有罪判決を受けて脱退
判決を受けヒルクライムは19日、公式サイトで「DJ KATSU」の脱退を発表
スポニチアネックス
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ヒルクライムのDJ KATSUこと斎藤桂広被告に有罪判決 懲役8月、執行猶予3年
静岡地裁は19日、懲役8月、執行猶予3年の判決を言い渡した
読売新聞オンライン
2018年3月5日
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ヒルクライムDJ・KATSU初公判 大麻所持の理由は「いい曲できると思った」
初公判が開かれ、動機について「いい曲ができると思った」と供述
日テレNEWS NNN
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ヒルクライムDJ KATSU初公判 検察側は懲役8月求刑「再犯の恐れがある」
被告は起訴内容を認め、検察側は「再犯の恐れがある」として懲役8月を求刑
日刊スポーツ
2017年12月4日
2017年12月2日
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DJ KATSUの逮捕報道を受け ヒルクライムが2公演を中止
ヒルクライムは公式サイトで5日の新潟公演と7日の東京公演を中止すると発表
オリコンニュース
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ヒルクライム・KATSUの逮捕「事務所」からも大麻見つかる
本人は容疑を認めており、県警は新潟市の自宅を家宅捜索し居間で大麻を発見
デイリースポーツ