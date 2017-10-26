ドラフト会議2017
『ドラフト会議2017』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年12月22日
2017年11月7日
2017年11月4日
2017年10月31日
2017年10月30日
2017年10月29日
-
清宮幸太郎を引き当てた日本ハム 明石家さんまが助言した理由
清宮幸太郎を引き当てた日本ハムの木田優夫GMに助言した理由に言及
トピックニュース
-
巨人の小林誠司 4人の捕手がドラフト指名されたことに危機感
「そういう世界。成績を残していないので、練習するだけ」とコメント
デイリースポーツ
2017年10月28日
-
注目集めたドラフト会議 1巡目でくじ引き当てた監督のネクタイの共通点
多くの監督は集中力を高めるブルーや紺の青系のネクタイだったという
NEWSポストセブン
-
東克樹を「一本釣り」で獲得した横浜DeNA 身内のスカウトも仰天
「まさか1位でいくとは…」とDeNAのあるスカウトは目を丸くした
日刊ゲンダイDIGITAL
-
巨人がドラフトで大誤算 九州学院・村上宗隆のクジ引きを失敗
巨人は、安全策で指名した九州学院・村上宗隆のクジ引きを失敗
日刊ゲンダイDIGITAL
2017年10月27日
-
日本ハムの栗山英樹監督が清宮幸太郎を絶賛 「愛される理由わかる」
監督は清宮を「みんなにこんなに愛されている理由がわかりました」と絶賛
東スポWEB
-
巨人がドラフト会議で捕手を4人指名 全員入団なら11人体制に
全員の入団が実現すると、捕手11人という異例の大所帯
BASEBALL KING
-
ダルビッシュ有が「プロで見たかった」と評価した植田拓とは
盛岡大付の植田拓の名前を挙げ、「プロで見たかった」とコメント
J-CASTニュース
-
巨人が1位指名の鍬原拓也 母と妹の3人で家賃4000円の極貧生活
幼いころに両親が離婚し、母と妹の3人で家賃4000円の市営住宅で生活
スポーツ報知
-
清宮幸太郎との交渉権を手にした木田GM補佐「クジと言われたらさんまさん」
木田GM補佐は、明石家さんまから「左手で行け」とアドバイスを受けたそう
Sports Watch
-
清宮幸太郎に頼れる日本ハムの「早実ライン」荒木2軍監督に斎藤佑樹
斎藤佑樹や2軍監督に就任した荒木大輔氏と、力強い先輩がいる日本ハム
スポニチアネックス
-
清宮幸太郎、日本ハム交渉権獲得に笑顔 父と栗山監督は旧知の仲
ラグビートップリーグ・ヤマハ発動機監督の父と栗山英樹監督は旧知の仲
スポニチアネックス