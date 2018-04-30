CFパチューカ

CFパチューカは、メキシコ中央部、イダルゴ州の州都パチューカを本拠地とするサッカークラブ。

2018年7月27日

2018年7月10日

2018年6月22日

2018年6月19日

2018年6月15日

2018年6月11日

2018年6月5日

2018年5月24日

2018年5月18日

2018年5月17日

2018年5月15日

2018年5月8日

2018年5月5日

2018年5月4日

2018年5月2日

2018年4月30日