CFパチューカ
CFパチューカは、メキシコ中央部、イダルゴ州の州都パチューカを本拠地とするサッカークラブ。
2018年7月27日
2018年7月10日
2018年6月22日
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本田圭佑 自身のボールロストを指摘され「ミス、何が悪いの」
「何が悪いのって感じです。失点につながらなかった。良かった」と本田
スポーツ報知
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グループリーグ突破懸かる一戦へ 本田圭佑がセネガルの弱点を指摘
集中が途切れ、ボールウォッチャーになりやすいアフリカ勢の特徴を指摘
FOOTBALL ZONE
2018年6月19日
2018年6月15日
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西野朗監督 現役時代の自身と本田圭佑を比較し「レベルが違う」
32歳当時の自身と本田を比較し、「レベルが違います」と称賛
FOOTBALL ZONE
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「1年の時から3年にタメ口」星稜高校の恩師と後輩が語る本田圭佑
本田は1年生のときから3年生にタメ口で、監督には怒られたことがないという
ゲキサカ
2018年6月11日
2018年6月5日
2018年5月24日
2018年5月18日
2018年5月17日
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本田圭佑がコンディションの良さ力説 W杯に向け必死のプレゼンか
西野朗監督の欧州視察中にはタイミングが合わず、面談できなかったそう
東スポWEB
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本田圭佑にメキシコメディアが惜別 「永遠のサヨナラになるか…」
18年後期のメキシコリーグでチームを牽引し、本田は1年でリーグの顔に
FOOTBALL ZONE
2018年5月15日
2018年5月8日
2018年5月5日
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NHKが公式サイトで本田圭佑と関係者に謝罪「誤解招く表現が…」
ハリルホジッチ氏監督解任の舞台裏という文言が誤解を招く表現だったと説明
東スポWEB
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「本当におめでとう」本田圭佑が南北会談をした両国へ歓迎の言葉
「少し遅くなったけど、素晴らしく、歴史的な第一歩」とツイート
ゲキサカ