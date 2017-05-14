ガリガリガリクソンが飲酒運転容疑で逮捕
酒気帯び状態で車を運転したとして、お笑い芸人のガリガリガリクソンが逮捕された。
2018年6月28日
2018年6月26日
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ガリガリガリクソンが1年ぶり舞台復帰「謹慎中もお酒飲んでいた」
26日、よしもと祗園花月で1年ぶりに舞台復帰をし、自虐ネタで会場を温めた
東スポWEB
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飲酒運転で謹慎処分のガリガリガリクソン 復帰舞台で自虐ネタを連発
26日、よしもと祇園花月で舞台に復帰し、自虐ネタを連発した
スポーツ報知
2017年7月1日
2017年6月12日
2017年5月30日
2017年5月25日
2017年5月15日
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ガリガリガリクソンと同席の門楼まりりん 事務所サイトから削除
所属事務所は15日、門楼を無期限謹慎処分としたことを公式サイトで発表した
スポニチアネックス
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有吉弘行がガリガリガリクソンの周囲の人間に苦言「刺してでも止めろ」
悪いのは当人としながらも「周りの人も止められなかったのかな」とコメント
トピックニュース
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ガリガリガリクソンからLINE謝罪も ハイヒール・モモコが嘆き「アカン」
酒気帯び運転の疑いで12日に逮捕され、13日に釈放されたガリクソン
デイリースポーツ
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坂上忍が門楼まりりんのSNS投稿に呆れ「同席した認識自覚がない」
門楼は12日、ガリガリガリクソンが飲酒運転をする直前の酒席の様子を投稿
トピックニュース
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ガリガリガリクソンとバーで同席していた門楼まりりん 詳細を明かす
ハイボールやテキーラを飲み「量がすごすぎて『大丈夫？』って感じ」と回想
日刊スポーツ
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ガリガリガリクソンと同席の門楼まりりん 事務所が無期限謹慎処分
門楼はTwitterで、酒席でのガリガリガリクソンの様子を投稿していた
スポニチアネックス
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ガリガリガリクソンが映画「銀魂」出演と判明 予定通り公開か
メインの役どころではないため、予定通り公開される可能性が高いという
スポニチアネックス
2017年5月14日
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「アメトーーク」で「ガリガリ芸人」放送 タイミングが話題に
前日13日にガリガリガリクソンが逮捕され、タイミングが話題になっている
スポニチアネックス
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ガリガリガリクソンと酒席ともにした門楼まりりん 当面活動自粛
Twitterで、酒席でのガリガリガリクソンの様子などについて投稿していた
スポーツ報知
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東野幸治がガリガリガリクソン逮捕に感情露わ「余計ムカつく」
「仲間やからこそ、『なんでやねん』と怒りに近い（気持ちがある）」とした
トピックニュース
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松本人志 ガリガリガリクソンをバッサリ「理解できない。邪魔」
「意識がなくなるまで酒を飲むというのがまったく意味がわからない」と指摘
スポーツ報知
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ガリガリガリクソン、以前から人間性に問題？芸人仲間も罵詈雑言
大阪在住の某芸人は「ガリクソンはなかなかのクズ」と語る
東スポWEB
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門楼まりりんがガリガリガリクソンの報道に疑問「40杯は軽く超えてた」
ガリクソンは「ロックに近いハイボールを40杯」を飲んでいたのではと指摘
スポーツ報知