清水富美加とKANA-BOON飯田の不倫報道
清水富美加とKANA-BOONの飯田祐馬が不倫交際していたことが分かった。
2017年3月3日
2017年2月26日
-
池田美優がKANA-BOON飯田祐馬に怒り「この男が一番、ムカつく」
「幸福の科学」に出家した清水富美加との不倫を告白した飯田に言及
デイリースポーツ
-
西川史子が清水富美加の不倫騒動に困惑「なんで先週かばったのかな」
「なんで先週かばったのかな？私、バカじゃないのかな」と困惑
スポーツ報知
-
テリー伊藤 清水富美加との不倫を認めた飯田祐馬に「ろくでもない」
不倫関係にあったことを告白して謝罪したKANA−BOONの飯田祐馬を指摘
マイナビニュース
2017年2月25日
-
清水富美加の不倫相談 ガリガリガリクソンが受けていた
清水は「実はベッキーさんと同じような感じなんです」と吐露したという
デイリースポーツ
-
清水富美加の出家騒動も…事務所が悩む女性タレントの管理問題
清水富美加と事務所の関係は悪いように見えなかったという声もあると山田氏
NEWSポストセブン
2017年2月24日
2017年2月23日
2017年2月22日
-
坂上忍がKANA-BOON飯田祐馬に辛らつ「川谷くんをもうちょっとダメに…」
番組では飯田について取り上げ、坂上はその際に使用した飯田の似顔絵を指摘
Techinsight
-
ほのかりんが私見「既婚者で不倫してないやつの方が珍しくね？」
「既婚者で不倫してないやつの方が珍しくね？」とコメント
日刊スポーツ
-
KANA-BOON飯田祐馬の不倫報道への対応は「完全自供」
既婚でありながら、清水富美加と交際に発展したことを告白し、謝罪文を発表
トピックニュース
-
デーブ・スペクターが清水富美加の不倫に辛らつ「説得力がなくなっちゃう」
出家の経緯や仕事の不満などに「説得力がなくなっちゃう」と不快感を示した
スポーツ報知
-
小倉智昭がリポーターを慌てさせる一幕「にじいろジーン」にジョーク飛ばす
「にじいろジーン」に関し「そういう境遇の人が入りやすい」などとジョーク
デイリースポーツ
-
KANA-BOONの飯田祐馬 清水富美加との不倫をメンバーにも謝罪
メンバーに謝罪し「バンドとして真摯に対応していくべき」と言われたという
スポニチアネックス
-
幸福の科学でも不倫はご法度 一般論とした上で「戒めています」と回答
清水が出家を表明した幸福の科学は一般論とした上で不倫を戒めていると回答
日刊スポーツ
-
KANA-BOONの今後の活動は「協議中」飯田祐馬と清水富美加との不倫判明で
KANA-BOONの所属事務所は今後の活動について「協議中」と説明
デイリースポーツ
2017年2月21日
-
清水富美加とKANA-BOON飯田祐馬の不倫破局 きっかけはベッキー騒動
飯田の事務所関係者が取材に応じ、2人の破局のきっかけを告白
文春オンライン
-
清水富美加と不倫 KANA-BOON飯田祐馬が事実を認め謝罪
清水富美加との過去の不倫関係を認め「本当に申し訳ございません」と謝罪
オリコンニュース
-
清水富美加 元不倫相手の飯田祐馬が所属するKANA-BOONを語っていた
音楽番組で、「カナブーンさん全体の無邪気さによるエロさ」と魅力を熱弁
トピックニュース
-
清水富美加とKANA-BOONの飯田祐馬が不倫 落胆するファンが続出
事務所によると、飯田は「どんな処分でも受ける」と話しているという
スポニチアネックス