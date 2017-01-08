『突然ですが、明日結婚します』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
西内まりやとラブシーンを演じたことを「地獄みたいなシーンでした」と告白
デイリースポーツ
全話平均は、関西テレビ・フジテレビ系「嘘の戦争」がトップ
マイナビニュース
全9話の期間平均視聴率は6.7％で、月9史上最低を記録
スポニチアネックス
一方で、見逃し配信サービスの視聴回数は中盤まで過去最高ペースで推移
ロケをしていると「タラレバ娘」と勘違いして、立ち止まった女性数人
女性自身
第6話が27日に放送され、平均視聴率が5.0％だったことが分かった
フジテレビ内ではジャニーズが総出演する番組企画が再浮上しているという
日刊ゲンダイDIGITAL
16年4月クール「ラヴソング」の6.8％を下回り、「月9」史上最低を更新
ラスト1分で起きた衝撃の展開に視聴者からは衝撃の声が続出
モデルプレス
初回8.5％から6.9％と急落していたが、月9史上最低を免れた
女性が社会で活躍する現代には「古い制度になっているんじゃないか」と山村
クランクイン！
かつての怪物ドラマ枠も、視聴率の低下が著しく危機に立たされている
スポーツ報知
初回ワースト視聴率を更新する惨敗は「嫌フジ」の人々が要因とテレビ解説者
NEWSポストセブン
「flumpool」のボーカル山村隆太と西内まりやのキスシーンも話題となった
いかにキャスティングが決まらなかったかを露呈する会見になっていたと記者
デイリー新潮
星野源などは、歌手活動のときのイメージとブレない路線で成功したそう
オリコンニュース
西内は撮影初日から、flumpool山村隆太とのキスシーンがあったという