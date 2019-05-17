カミナリは、グレープカンパニー所属のお笑いコンビ。竹内まなぶがボケ、石田たくみがツッコミを担当。
カミナリの竹内まなぶが負傷し、右足アキレス腱を断裂したとのこと
スポニチアネックス
YouTube動画で、入学した学科以外の合計10枚の合格証明書をたくみが確認
デイリースポーツ
ゲキサカ
50年にわたって営業を続けてきたが、3月28日に閉店したという
竹内まなぶは「メリットは特にないです」とキッパリ
「タコ唐」などが見事アツアツで登場するも、早業の手法は明かされず
新型コロナに感染したためで、「ピンチヒッター」としてカミナリが出演
スポーツ報知
カメラを睨みつけるような眼光鋭いコンビの過去写真を公開
J-CASTニュース
大竹まことから前週に同番組で報告しなかった理由を問われる場面も
東スポWEB
オンエアされたカミナリのロケで、まなぶが指輪をしていたと共演者が指摘
オリコンニュース
番組進行役を矢作兼が務め、古田新太やみちょぱなどがゲストとして出演
livedoor
文章は少々読みづらいが、写真も加工されており、愛情がよく伝わってくる
ガジェット通信
「リアルで40から50（万円）ぐらいは…」と仰天の金額を告白
以前は好きな芸能人を聞かれると「成人になった橋本環奈」と言っていたそう
伊達みきおに、13万円するシャツのタグに「ぐっち」と落書きされたと告発
Smart FLASH