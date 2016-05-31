野村貴仁は1969年1月10日生まれ、高知県出身の元プロ野球選手。
清原氏が引退後に覚醒剤を使い始めたと話していることに、野村氏は怒り
デイリー新潮
「松坂は今でも一流の投手」「今の球界のレベルならまた2桁勝つ」と反論
東スポWEB
現在はプロ時代に稼いだ金と、引退後に力仕事で稼いだ金で暮らしているそう
文春オンライン
「小久保はノーセンスでしょう。指導者の経験がないから」と指摘
目の周りはドス黒く内出血し、自宅は足の踏み場もなく再びゴミ屋敷化
日刊ゲンダイDIGITAL
動画撮影当日、野村氏は「乱闘したから目が…」と言いながら現れたという
トピックニュース
企画継続を賭けて意気込んだ佐藤が漏らした不満を耳にした野村貴仁氏
覚せい剤の使用で逮捕された野村貴仁氏の変貌ぶりに驚愕したと清原氏
どれだけ対策をしても、「やろうと思ったらどこでもできる」とコメント
デイリースポーツ
野村氏の自宅でのロケで、開かずの間とされる部屋に関して2人は押し問答
自分の不器用な生きざまをつづった、初の著書「再生」を28日に発売する
対戦相手として、押尾学にオファーすることを主催者が検討しているという
高知県にある野村氏の自宅でのロケ途中、突如海パン姿の男性が乱入
リング上でレフェリーを相手にミット打ちをしキレのいい前蹴りなどを披露
金網ケージ内でミット打ちなどを披露して、総合格闘技参戦への決意を表明
代名詞となったヒゲはきれいに剃り、髪も整えられた小ぎれいな姿
携帯電話について、「持っててめちゃくちゃなことになりました」と漏らす
野村貴仁氏は1日の番組で「自分の意志で立ち直る」と清原に言及
スポーツ報知
「性欲が出てきたらプラスアルファでシャブが欲しくなる」と指摘