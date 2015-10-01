『インドネシアの高速鉄道計画』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
5年前の高速鉄道計画を巡り、菅首相とインドネシアには「因縁」がある
J-CASTニュース
両国政府が建設方式で合意し、ジャカルタで24日、政府間文書に署名した
共同通信
インドネシア大統領選挙により、同計画に頓挫の可能性が浮上したというもの
サーチナ
建設後の維持管理や消耗品は日本から購入するという条件を付けたと説明
スマルディ運輸相は6日、「中国の入札を歓迎する」とコメント
Record China
現在政府が進める別の鉄道計画は、日本に要請するとの憶測も広がっている
NEWSポストセブン
懸案事項の用地買収問題で、クリアすべき課題が多いという
現地入りしたライターの水谷竹秀氏は、工事は進んでいないと指摘した
16日、建設を手がける両国の企業連合は政府側と事業契約を交わした
読売新聞オンライン
中国国内では「受注はしたが損をしたのでは」という疑問の声がでている
問題は2つあったとし、1つは投資主体がインドネシア政府であること
中国案をめぐり、企業連合と政府は完成後の鉄道資産の譲渡条件で対立
中国側が必要な書類を提出しておらず工事の許可証が発行されていないという
「中国に敗れた理由は円借款の条件が厳しすぎるものだった」と分析
リスクに目を瞑り、豊富な外貨を投入する戦略に出し抜かれたという
中国側にはほぼ旨味がなく、ビジネスとしての将来性に懸念の声もあるという
2014年10月に就任したジョコ大統領の政権は高速鉄道を重要視していない
中国の受注が決定的になったことについて「新幹線を打ち破った」と伝えた