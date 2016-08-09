手倉森ジャパン
『手倉森ジャパン』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年5月31日
2016年11月4日
2016年9月8日
2016年8月30日
2016年8月24日
2016年8月17日
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リオ五輪を終えた興梠慎三と遠藤航 決意新たにチームの練習に合流
遠藤は初日から「コンディションを上げるためにも」とフルメニューを消化
スポーツ報知
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手倉森誠監督がリオから帰国 今後の去就には「オファー待ち」と含み
1勝1分け1敗のB組3位に終わり、「予選敗退は平凡な結果」と振り返った
デイリースポーツ
2016年8月16日
2016年8月14日
2016年8月13日
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中村俊輔が日本代表にアドバイス 「期待外れの結果にこそ成長のヒント」
中村自身も2001年の「サンドニの悲劇」が飛躍への転機だったと振り返った
東スポWEB
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厳しい評価の手倉森ジャパン リオ五輪でメダルにこだわった理由
メダルを目指したからこそ、点を奪われながらも粘り強く戦えたと分析
戸塚啓コラム
2016年8月12日
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手倉森J・室屋成、世界の壁を痛感 「勝ったのに喜べないのは悲しい」
室屋成は「勝ったのに喜べない試合というのは悲しいですね」とコメント
ゲキサカ
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アテネ五輪出場の小野伸二 手倉森Jに言及「初戦で負けたことは痛い」
均衡した初戦で負けてしまったことに「一番痛かったと思います」とコメント
ゲキサカ
2016年8月11日
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遠藤航が感じた現実と成長 「ちょっとした差がそのまま世界との差に」
「ちょっとした差がそのまま世界との差になっているのかな」と語った
サッカーダイジェストWeb
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グループ3位は「妥当な結果」 セルジオ越後氏が日本代表にコメント
グループ3位という成績に「実力的に言えば妥当な結果」とコメント
サッカーダイジェストWeb
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長友佑都が手倉森ジャパンに厳しいコメント「これが日本の実力」
「悔しいけどこれが日本サッカーの実力」と厳しい言葉を並べた
ゲキサカ
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手倉森ジャパン、敗退決定 スウェーデンに勝利も2位コロンビアに届かず
通算1勝1分け1敗で勝ち点4にとどまり、決勝トーナメント進出はならず
スポニチアネックス
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手倉森ジャパン 後半20分に途中出場の矢島慎也が先制ゴール
後半20分に途中出場の矢島慎也が待望の先制ゴールを決めた
デイリースポーツ