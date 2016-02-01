甘利明経済再生担当大臣が、建設会社の関係者から大臣室などで現金を受け取っていたことを認め、辞任した問題。
16日、Twitterに自撮り動画を投稿したが、これに対して批判の声が
女性自身
原因は、週刊文春が報じた片山さつき地方創生相の「口利き疑惑」
文春オンライン
法務省の官房長から、事務次官に昇格するという人事発表があった
日刊ゲンダイDIGITAL
検察には「結論ありきのシナリオ」があったとしか思えないと証言
「コントや時代劇で『お主も悪よのう』以外の何ものでもない」と指摘
トピックニュース
甘利氏側がURに対し、不正な口利きをした事実は確認できなかったとみられる
読売新聞オンライン
健康管理のため宿舎周辺でジョギングをしていたという話もあると政界事情通
甘利明氏の現金授受問題での捜索で、元総務担当者の自宅も含まれる
告発者が自首してすべての証拠を提出し、洗いざらい話すことと述べた
「甘利氏側が交渉の成功報酬として車を求めていた証拠」と主張
民主党は元秘書と建設会社担当者との会話を録音したとする音声データを公開
日テレNEWS NNN
「今の週刊文春の編集長、かなりのやり手」と政治家や芸能人に警告
週刊誌報道での辞任に中国のネットでは「日本の週刊誌は強い」との声が出た
NEWSポストセブン
URの道路建設の補償を巡り、交渉にあたっていた一色武氏が週刊文春に証言
1月30、31日の共同通信の世論調査で、安倍晋三内閣の支持率が53.7％に上昇
東スポWEB
秘書から補償額の引き上げの要求や、口利きはなかったと主張している
「その人を抹殺したいのかなっていうやり方じゃない？」と指摘