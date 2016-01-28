リオ五輪最終予選（男子サッカー）
『リオ五輪最終予選（男子サッカー）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年5月23日
2016年2月9日
2016年2月1日
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手倉森誠監督の兄貴分、アギーレ氏らもU-23のリオ五輪決定を祝福
空港に着陸した際に、「おめでとうございます」とアナウンスが流れた
スポニチアネックス
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U-23の主将、遠藤航が意気込み「日本サッカー界の歴史を変える」
チームの主将を務める遠藤航は「本当に優勝できてよかった」と明かした
SOCCER KING
2016年1月31日
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神展開の日韓戦 衝撃敗戦を韓国メディアはどう伝えた？
韓国メディアは「痛恨の逆転負け」「恥辱の15分…」などと報道
Qoly
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手倉森誠監督は歴代日本人監督の中でダントツ1位？ 杉山茂樹氏が絶賛
過去の日本人監督の中でもダントツ1位で、監督采配こそが最大の勝因という
杉山茂樹のBLOG
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JFAが優勝したU-23日本代表の帰国記者会見をライブ配信へ
開始予定時刻は午後11時で、飛行機の到着時間で前後する可能性もある
ゲキサカ
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U-23日本代表 韓国戦の大逆転勝利に中国ネットの反応は
中国ネットでは 「日本には素直におめでとうと言いたい」との声が上がった
Record China
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U-23で唯一の大学生DF室屋成 日韓戦の劇的勝利に「何かのドラマかなと」
唯一の大学生である室屋成は、劇的勝利に「何かのドラマかな」とコメント
ゲキサカ
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U-23日韓戦の敗因を韓国メディアが追及「体力と集中力不足を露呈」
韓国メディアは「韓国は突如集中力を失った」と敗因を指摘
サッカーダイジェストWeb
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セルジオ越後氏 U-23日韓戦の劇的勝利に「日本が強かったわけではない」
試合についてセルジオ越後氏は、「日本が強かったわけではない」と指摘
サッカーダイジェストWeb
2016年1月30日
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4人入れ替え リオ五輪最終予選の決勝韓国戦のU-23代表スタメン発表
手倉森誠監督は先発メンバーを発表し、準決勝イラン戦から4人を入れ替えた
デイリースポーツ
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U-23の日韓戦に城彰二氏が提言 中盤を制することができれば日本優位
カギは、日本のDFがはね返したこぼれ球を中盤で拾えるかだと述べた
スポニチアネックス
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「因縁の韓国戦」に挑む遠藤航の覚悟「あとは勝つだけ」
10、11年と韓国代表に世界大会進出を阻まれてきた遠藤航
SOCCER KING
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U-23率いる手倉森誠監督、五輪最終予選で34戦無敗の韓国撃破へ意気込み
韓国の五輪最終予選34戦無敗について、「止めなければいけない」とコメント
スポーツ報知
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U-23日本代表の浅野拓磨は日韓戦でゴールなるか「結果残して帰りたい」
「一番は結果を残して帰りたい気持ちがあります」と今大会無得点の浅野
SOCCER KING