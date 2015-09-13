『Xperia Z5』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
新垣結衣演じるみくりのスマホは「Xperia X Performance ローズゴールド」
livedoor
進化したカメラ性能や見やすくなったディスプレイなどがポイント
Engadget 日本版
アプリ側が対応すれば、写真や動画以外でも4K表示ができるようになる
エスマックス
画質にこだわるならAQUOS ZETAやXpeira Z5がオススメという
GoodsPress Web
2月上旬の発売に先立って店頭や公式Webストアで事前予約が開始されている
格安SIMサービスのmineoが利用可能で、ドコモ版よりも1万3000円以上も割安
単なる割引とは違い、「端末購入サポート」には注意点が隠れていると筆者
「XPERIA」ロゴなどはそのままで、「docomo」ロゴだけ消える
現時点で4Kをフル活用できるわけではなく、画面も少々暗いという
価格.comマガジン
激的な変化はないが動作レスポンスは良好で、電池持ちも悪くないそう
電源キーに内蔵されているのが特徴で、画面を付ける流れの中で解除できる
世界で初めて4Kディスプレイを採用し、2300万画素のカメラなどを搭載
4.6型HDディスプレイの小型ボディにZ5のフラッグシップ仕様を詰めたスマホ
液晶パネルの仕様が変更され、視野角が広がり暗部の表現力が向上
指紋認証機能が強化され、電源ボタンで即座に画面ロックが解除される
同じくドコモの「AQUOS Compact」が直接のライバルになりそうだという
マイナビニュース
LTE-Advancedでの接続速度が225Mbp止まりな点が残念だと筆者は指摘
auからは、従来の後継モデルとなる「Xperia Z5 SOV32」のみ
バッテリーは2700mAhとZ3 Compactより若干容量が増え、2日までもつ
ギズモード・ジャパン