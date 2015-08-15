イチロー、日米通算4191安打超え
『イチロー、日米通算4191安打超え』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年8月17日
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イチローの快挙を敵地ファンが祝福 カージナルス広報部長「初めての選手」
16日の試合では、節目の記録が大型スクリーンに表示され敵地ファンも祝福
デイリースポーツ
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イチローが快挙から一夜明けカージナルス戦に出場 敵地で客席から拍手
場内アナウンスを受けて打席に入る際、敵地の客席から拍手と歓声があった
デイリースポーツ
2015年8月16日
2015年8月17日
2015年8月16日
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イチローに期待する張本勲氏 ピート・ローズ氏の記録超えも「いけそう」
張本勲氏は16日の番組で、記録更新について「いけそうでしょう」とコメント
BASEBALL KING
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イチロー、安打でカッブ氏超え 敵地でファン総立ちに
初回に日米通算4192安打を達成しメジャー歴代2位のタイ・カッブ氏を超えた
フルカウント
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イチロー、日米通算4191安打 今季300打席に到達でボーナスもゲット
今季300打席に到達したことで、40万ドルのボーナスを手にしたイチロー
フルカウント