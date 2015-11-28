2015年秋ドラマ
『2015年秋ドラマ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年12月22日
2015年12月21日
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下町ロケット 小泉孝太郎が再登場したラストシーンに総ツッコミ
ロケット発射成功後、小泉孝太郎演じる椎名直之がバルブを持ってくるシーン
Techinsight
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「相棒」の視聴率が伸び悩み 反町隆史の途中交代もある？
「スタートでコケれば1クールでの交代案もあった」と関係者
東スポWEB
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「下町ロケット」最終回の視聴率は22.3％ 自己最高をマーク
これまでの最高記録である第8話の20.4％を上回り、自己最高をマーク
スポニチアネックス
2015年12月19日
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「下町ロケット」が20日で最終回 クラブW杯の決勝など裏番組は脅威となるか
日本テレビは同じ時間帯に、クラブW杯の決勝戦を放送する
NEWSポストセブン
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「下町ロケット」でイラッとさせられた人物ランク 1位に小泉孝太郎
1位には小泉孝太郎演じる「椎名直之」が選ばれ、60人の男性が支持
NEWSポストセブン
2015年12月17日
2015年12月13日
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「下町ロケット」最終回直前に2時間の特別枠を緊急編成
20日の最終回の直前に午後7時から2時間の特別枠を全国ネットで緊急編成
スポニチアネックス
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「相棒」の視聴率が10年ぶりに最低水準に 反町隆史が一因？
「真っ先に考えられるのは反町の不人気だろう」と筆者は推測
日刊ゲンダイDIGITAL
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ピーターが「下町ロケット」に再登場 前半パートでイヤミな弁護士役
前半パートでイヤミな弁護士役を好演して話題を呼んでいたピーター
スポニチアネックス
2015年12月10日
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「下町ロケット」で江藤愛アナが担当するナレーションが人気
江藤愛アナが、ドラマの最後に流されるものとは異なる約3分間の予告を担当
スポーツ報知
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菜々緒が「サイレーン 刑事×彼女×完全悪女」で大技披露 ネットで絶賛
放送後、自身のInstagramでアクションの稽古風景を収めた動画を投稿
モデルプレス
2015年12月7日
2015年12月3日
2015年12月2日
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宮根誠司氏が医師役で「無痛〜診える眼〜」に出演 念願かなう
同作の大ファンであり、主演の西島秀俊と会うたびに出演を頼み込んでいた
日刊スポーツ
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「サイレーン」で木村文乃が何度も刺される残虐なシーン 視聴者ショック
木村の痛々しい姿に「怖かった」とショックを受けた視聴者も多かったと筆者
Techinsight
2015年11月29日
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「下町ロケット」に識者が指摘 2部制が視聴率減速の要因か
1部を見て満足してしまった視聴者がいたのでは、と識者は指摘している
日刊ゲンダイDIGITAL
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新垣結衣の「掟上今日子の備忘録」での白髪姿 当初は賛否も放送後に変化
白髪は原作に合わせたものだが、放送開始前はファンからも賛否が割れていた
オリコンニュース