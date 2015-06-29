自民党の勉強会が物議

安倍首相を支持する自民党若手議員からなる「文化芸術懇話会」で、大西英男議員が「マスコミを懲らしめなければいけない」と語り、講師として招聘された作家の百田尚樹氏は「沖縄の二つの新聞社をつぶさないといけない」などと発言した。