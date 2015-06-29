自民党の勉強会が物議
安倍首相を支持する自民党若手議員からなる「文化芸術懇話会」で、大西英男議員が「マスコミを懲らしめなければいけない」と語り、講師として招聘された作家の百田尚樹氏は「沖縄の二つの新聞社をつぶさないといけない」などと発言した。
2017年8月29日
2015年7月7日
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百田尚樹氏が沖縄新聞社への問題発言を釈明 「けども」が重要と主張
百田氏は自身の発言に対して、「けども」という語尾が重要であると主張
トピックニュース
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経団連会長が報道圧力発言を批判 広告へ働きかけ「絶対しない」
広告への働きかけについて、「仮に要請があっても絶対にしない」と断言
J-CASTニュース
2015年7月6日
2015年7月5日
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池上彰氏が自民党の弾圧発言を一刀両断 「民主主義ではあり得ないこと」
自民党の報道弾圧発言に「民主主義においてはあり得ないこと」と明言した
スポニチアネックス
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古市憲寿氏が自民党議員を猛批判「バカが政治家にいるって怖い」
恫喝発言について「メディアに漏れる形で言っちゃうのは軽薄」と指摘
トピックニュース
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太田光 百田尚樹氏の外見と小説をかけてボケ「永遠のハゲ」
番組で、堀江貴文氏が「百田さん、小説は面白いけどね」とコメント
トピックニュース
2015年7月2日
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沖縄タイムスと琉球新報 自民党議員らの発言に「許せない」
琉球新報の編集局長は「断じて許せないとの思いでいっぱいです」とした
日テレNEWS NNN
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田村淳が炎上や政界への進出に全て回答 「自民党の圧力は嫌い」
政権政党による言論統制発言のような自民党の圧力は嫌いと話した
日刊ゲンダイDIGITAL
2015年7月1日
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辛坊治郎氏が百田尚樹氏を擁護し毎日新聞を非難「自殺行為」
毎日新聞に「民間人がこんなことを言ったと批判するのは自殺行為」と非難
トピックニュース
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百田尚樹氏の「電波利権」批判を大手マスコミが黙殺
「地上波の既得権をなくしてもらいたい」と発言するも、大手メディアは黙殺
J-CASTニュース
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百田尚樹氏「朝日新聞の英字ニュースがひどい捏造」とFacebookで主張
朝日の英文記事について「mustなどという言い方もしていません」と百田氏
J-CASTニュース
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自民党が大西英男議員の厳重注意「党の信頼を損なった」
自民党執行部は「党の信頼を損なった」として、大西氏を改めて厳重注意した
読売新聞オンライン
2015年6月29日
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百田尚樹氏の報道への圧力発言を翁長雄志知事が批判 「がく然とした」
百田氏の歴史認識に触れ、「がく然としている」と遺憾の意を表明した
日テレNEWS NNN
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百田尚樹氏 騒動への余裕垣間見せる「潰されたって構わない」
メディアの反応を皮肉り、「まさしく集団的自衛権の行使」と百田氏
トピックニュース
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マスコミ恫喝発言の大西英男議員 過去にもセクハラヤジで物議
14年には、女性議員に「子供を産まないとダメだぞ」とヤジをとばしていた
弁護士ドットコム
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自民党議員の勉強会「安倍晋三首相の態度は鈍感」と民主党から批判
民主党の枝野幸男氏は、安倍晋三首相の鈍感な姿勢、態度が最大の問題と批判
日テレNEWS NNN