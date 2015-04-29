萩原流行さん事故死
2015年4月22日、萩原流行さんが杉並区内の路上で起きたバイク事故で亡くなった。
2019年7月5日
2016年8月13日
2016年4月22日
2015年8月27日
2015年8月14日
2015年7月1日
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宮根誠司氏が萩原流行さん妻の会見を解説 事故説明に警察への不信感
「まだ、萩原流行さんが亡くなった事故の話までいってなくて」と会見を説明
トピックニュース
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萩原流行さんの妻 会見で警察に対し怒り「汚名を晴らす」
過去2回の事故に関して、「警察による汚名」と警察への不信感をあらわに
デイリースポーツ
2015年6月26日
2015年6月25日
2015年6月24日
2015年6月19日
2015年5月30日
2015年5月29日
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フジテレビの亀山千広社長が萩原流行さん妻の会見に苦言「許されるのか」
同番組では萩原流行さんの妻の会見を、約束していない部分まで生中継した
デイリースポーツ
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萩原流行さん妻 死の真相が明らかにならず「散骨もできない」
「死の真相がハッキリするまで流行が望んでいた散骨もできません」と語った
女性自身
2015年5月23日
2015年5月22日
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萩原流行さんの妻が会見 フジテレビが注意を受け生放送中継を中止
弁護士会のルールに反するとして、「グッディ！」の生中継が中止に
デイリースポーツ
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萩原流行さんの妻が会見 「何も報告することない」と警察へ不信感
「何も萩原に報告することがない」などと警察への不信感を露わにした
スポニチアネックス