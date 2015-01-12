デート(ドラマ)
『デート(ドラマ)』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年8月30日
2015年3月28日
2015年3月24日
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月9「デート」の最終回に反響 感動のラストに「まさか泣くとは…」
最終回では、女性からもらったりんごをきっかけに2人が恋に目覚めていく
Techinsight
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杏&長谷川博己の月9「デート」 最終回の平均視聴率は13.5％
初回14.8％は、1月スタートの民放連続ドラマ15作品の中でトップ発進
スポニチアネックス
2015年3月21日
2015年3月12日
2015年2月28日
2015年2月26日
2015年2月23日
2015年2月18日
2015年2月8日
2015年1月28日
2015年1月27日
2015年1月20日
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「デート〜恋とはどんなものかしら〜」杏と長谷川博己の演技力に絶賛
イメージを崩壊させるほどの演技力に大ウケする視聴者が続出している
Techinsight
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月9「デート」が視聴率14.8％ 2015年冬ドラマの初回放送では1位
1月スタートの民放連続ドラマ15作品が出揃い、1位発進となった
スポニチアネックス