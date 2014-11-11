羽生結弦の流血アクシデント

中国で開催されたフィギュアスケート・GPシリーズ第3戦で、日本の羽生結弦が公式6分間練習で地元選手のエンカンと激突、ぶつかった衝撃で頭部や顎から出血するトラブルがあった。

2015年3月25日

2014年12月10日

2014年11月30日

2014年11月28日

2014年11月27日

2014年11月26日

2014年11月25日

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2014年11月11日