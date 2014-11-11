羽生結弦の流血アクシデント
中国で開催されたフィギュアスケート・GPシリーズ第3戦で、日本の羽生結弦が公式6分間練習で地元選手のエンカンと激突、ぶつかった衝撃で頭部や顎から出血するトラブルがあった。
2015年3月25日
2014年12月10日
2014年11月30日
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羽生結弦「逆境は嫌いじゃない」 NHK杯取材で
「乗り越える壁を作ってもらって、こんなに楽しいことはない」とコメント
スポニチアネックス
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羽生結弦の強行出場などの騒動をめぐる周囲の異常さを指摘
本人が出たいと言っても、周囲が強制的に休ませればいいのではと筆者は主張
日刊ゲンダイDIGITAL
2014年11月28日
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羽生結弦、スケート連盟とコーチに配慮? 負傷後の対応に感謝
「僕の意思を尊重してくれたブライアンや連盟に感謝している」とコメント
東スポWEB
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羽生結弦がNHK杯に強行出場 日本スケート連盟の思惑は
スケート連盟には初めから欠場の結論はなかったような印象だ、と筆者は指摘
日刊ゲンダイDIGITAL
2014年11月27日
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羽生結弦 強行出場決断の理由は「勝てる自信があるから」か
出場を決断した裏事情について「勝つ自信があるんでしょう」とあるコーチ
東スポWEB
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羽生結弦、NHK杯に出場へ 「危険な賭け」になる可能性も
中国杯では他選手と衝突して負傷し、強行出場は危険な賭けになる可能性も
東スポWEB
2014年11月26日
2014年11月25日
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高橋大輔氏 負傷の羽生結弦にエール「頑張ってほしい」
羽生結弦について、「応援したい。頑張ってほしい」とエールを送った
スポニチアネックス
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羽生結弦 NHK杯出場の可否について日本スケート連盟が見解を発表
26日の非公式練習の状態を見て判断すると述べた
デイリースポーツ
2014年11月21日
2014年11月16日
2014年11月14日
2014年11月13日
2014年11月11日
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松岡修造が車いすの羽生結弦へ気遣い 膝を落とし同じ目線で会話
車イスに座った羽生と同じ目線で話すために、膝を落とした
トピックニュース
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北斗晶が羽生結弦の衝突受け訴え「スケート連盟さんも考えて」
「ドクターをもうちょっとスケート連盟さんも考えてほしい」と提言した
デイリースポーツ
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羽生結弦の流血騒動で指摘されなかった胸中 自分の不注意と感じている?
衝突が自分の不注意によるものと思っていたのでは、と推測
J-CASTニュース
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羽生結弦 衝突事故後のフリー得点にスケート理事が言及
審判で「『オマケしよう』という方もいるかも」と高得点の理由を語った
トピックニュース
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羽生結弦が負傷語る「このまま僕のスケートは終わるのか…」
「息もできなくて、このまま終わるのかと天井を見ていた」と語った
デイリースポーツ