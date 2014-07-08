台風8号（2014）

7月4日午前9時、マリアナ諸島で台風8号「ノグリー」が発生した。

2014年7月11日

2021年8月2日

2014年7月11日

2014年7月10日

2021年7月30日

2014年7月10日

2014年7月9日

2021年7月23日

2014年7月9日

2014年7月8日

2021年7月19日

2014年7月8日