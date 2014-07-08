台風8号（2014）
7月4日午前9時、マリアナ諸島で台風8号「ノグリー」が発生した。
2014年7月11日
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「特別警報」の夜に市長ら飲酒
災害対策本部の本部長だったが、職員慰労のため約1時間程飲食した
読売新聞オンライン
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福島のJR線、線路宙づりで不通
大雨の影響で、線路下で土砂崩れが発生したため
日テレNEWS NNN
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台風8号 関東の東で温帯低気圧に
中心気圧は990ヘクトパスカルで、中心付近の最大風速は20メートルだ
読売新聞オンライン
2021年8月2日
2014年7月11日
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台風8号、各交通機関への影響
神奈川・千葉間を結ぶ東京湾フェリーでは始発の2便が欠航となった
日テレNEWS NNN
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台風8号 千葉県富津市付近に上陸
今後も関東では、最大瞬間風速35メートルの突風の吹くおそれがある
日テレNEWS NNN
2014年7月10日
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宮古島で海水浴の男性2人が死亡
海水浴で訪れた3人は15〜20m沖で溺れ、居合わせた人に引き上げられた
読売新聞オンライン
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「ゆっくり移動」台風8号に注意
気象庁は「引き続き大雨に警戒してほしい」と呼びかけている
読売新聞オンライン
2021年7月30日
2014年7月10日
2014年7月9日
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台風の遠方でも記録的な豪雨に
新潟県内では床下・床上浸水や土砂崩れが相次ぎ、佐渡市は記録的な豪雨に
読売新聞オンライン
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民家に土砂流入 男児が意識不明
4人は病院に搬送され、12歳の男児が意識不明の重体に
日テレNEWS NNN