『小悪魔系女子』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
女性の好みを聞き、彼の理想に近づこうとする姿勢で気持ちを伝える
オトメスゴレン
「疲れたね」と電車の中でもたれかかる、明日の予定がないと自己申告する
上目遣いを連発する、ボディラインがくっきり浮き上がる服装を好む
アヒル口、上目遣い、ツンデレ発言など、よく聞く行動が挙げられている
「○○さんしか頼れなくて」と弱みをみせるなど
beauty news tokyo
同性から嫌われやすく、恋が上手くいっても周囲に敵が増える可能性も…
愛カツ
一緒に歩いているときに、「手が冷えてない？」と手をぎゅっと握って温める
Googirl
「なんか一緒にいると落ち着く」「彼氏だったらいいのに」など
さりげなく男性を意識させる内緒話などのボディータッチを有効的に使う
急に手を握るなど、積極的にボディタッチすることで男性を虜にするそう
ツンデレになる、誘いを焦らす、余裕を見せる、かわいいわがままを言う
モデルプレス
「アイスクリーム食べたい」など、簡単に叶えられるような内容で甘える
「寂しかったよ…」「声が聞きたかったの…」「元気が出たよ！」