夏のトマトがもつ濃いうま味を活かした副菜「ミニトマトとインゲンのマカロニサラダ」「トマトと豆腐のとろみ煮」のレシピをご紹介します。教えてくれるのは、予約のとれない人気日本料理店「賛否両論」店主の笠原将弘さん。辛味や酸味を効かせた、暑さで食欲が落ちやすい時季にもうれしいおかずです。ボリューム満点の彩りサラダかくし味のニンニクで風味よく。●ミニトマトとインゲンのマカロニサラダ【材料（4人分）】 ミニトマ