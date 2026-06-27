「『紅白歌合戦』は秒刻みのスケジュールなので、ほかの出演者の方とゆっくりお話しする時間はないんでしょうね？」イベントなどに行くと、こんなことを聞かれることがあります。“ゆっくりと” という言葉が入ると、答えは「ありません」です。コロナ禍以降 “打ち上げ” がなくなり、お話しする機会はガクッと減りました。が、数少ないチャンスを逃さないのが、おばちゃんのおばちゃんたる所以です（笑）。いちばんのチャン