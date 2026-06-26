初代『たまごっち』を再現した「たまごっち ハンディファン」が、7月上旬から、全国の雑貨店や家電量販店などで発売。「CCP公式オンラインストア」にて予約を開始した。【写真】スタンド付きでデスクに置いて使用可能！「たまごっち ハンディファン」の詳細■懐かしさとかわいらしさを楽しめる今回登場するのは、1990年代に大ブームを巻き起こした初代『たまごっち』をモチーフにした、遊び心あふれるハンディファン。たま