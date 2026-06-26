初代『たまごっち』を再現した“ハンディファン”登場へ！ 付属のシールでカスタム可能
初代『たまごっち』を再現した「たまごっち ハンディファン」が、7月上旬から、全国の雑貨店や家電量販店などで発売。「CCP公式オンラインストア」にて予約を開始した。
【写真】スタンド付きでデスクに置いて使用可能！ 「たまごっち ハンディファン」の詳細
■懐かしさとかわいらしさを楽しめる
今回登場するのは、1990年代に大ブームを巻き起こした初代『たまごっち』をモチーフにした、遊び心あふれるハンディファン。
たまごっちらしいフォルムやカラーリングで、懐かしさとかわいらしさを楽しめる本アイテムは、送風口が本体上部についており、風量は3段階調整できる仕様だ。
また、ストラップとスタンド付きで、持ち歩きはもちろん、デスクや洗面台などに置いて使うことも可能。コンパクトながら、最大約6時間の連続使用ができる。
さらに、メインのトップパネルは付属のアレンジシールで自分好みにカスタマイズできる楽しさもプラス。夏のお出かけやイベント、通勤＆通学などの、暑さ対策アイテムとして活躍しそうだ。
【写真】スタンド付きでデスクに置いて使用可能！ 「たまごっち ハンディファン」の詳細
■懐かしさとかわいらしさを楽しめる
今回登場するのは、1990年代に大ブームを巻き起こした初代『たまごっち』をモチーフにした、遊び心あふれるハンディファン。
たまごっちらしいフォルムやカラーリングで、懐かしさとかわいらしさを楽しめる本アイテムは、送風口が本体上部についており、風量は3段階調整できる仕様だ。
また、ストラップとスタンド付きで、持ち歩きはもちろん、デスクや洗面台などに置いて使うことも可能。コンパクトながら、最大約6時間の連続使用ができる。
さらに、メインのトップパネルは付属のアレンジシールで自分好みにカスタマイズできる楽しさもプラス。夏のお出かけやイベント、通勤＆通学などの、暑さ対策アイテムとして活躍しそうだ。