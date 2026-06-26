9月8日の東京・日本武道館を皮切りに、3都市10公演の全国ツアーを予定しているロックバンド「サカナクション」。ボーカル・山口一郎のライブチケットをめぐる発言が波紋を呼んでいる。「6月23日放送のラジオ『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』（ニッポン放送）に出演した山口さんは、9月開幕のアリーナツアー『SAKANAQUARIUM 2026 “透明”』について『ソールドアウトしそうなの。すごい人気で大変』とコメント。