ライフスタイルショップ『AKOMEYA』から夏でもおいしくご飯を食べられる“ぶっかけシリーズ”が登場する。2026年6月23日から開催する「夏飯」フェアでは、「冷や汁」や「旨辛ユッケジャン」などご飯にかけるだけの手軽な商品がラインナップ。さっぱりしたものがほしくなるこの季節にぴったりのご飯が簡単にできるという。スパイシーやひんやりで夏のご飯をたのしく、おいしく！「麺やごはんにかけるだけで、暑い夏にぴったりなスパ