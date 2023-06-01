【恋恋 -櫻- 海瀬蒼羽】 2026年10月 発売予定 価格：9,900円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 恋恋より、2026年10月に発売予定の1/6スケールフィギュア「恋恋 -櫻- 海瀬蒼羽」。こちらはイラストレーターのうるりひ氏が描く「海瀬蒼羽はキミだけのモノになりたい」に登場する「海瀬蒼羽」を立体化したものだ。 今回は、この海瀬蒼羽の水着姿