【女子旅プレス＝2026/06/19】東京スカイツリー（R）にて、人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボレーションイベント「ちいかわ☆星ふるスカイツリー（R）とひみつの島」が7月10日（金）から10月31日（土）まで開催される。詳細が発表され、映画公開に合わせた特別な装飾や限定メニュー、オリジナルグッズなどが公開された。【写真】ちいかわ×東京スカイツリーのコラボ詳細決定◆コラボ再び！天望回廊にちいかわ出現3年ぶり2度