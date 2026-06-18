6月17日、「女性自身」が「一生テレビで見たくない不祥事タレント」のアンケート結果を発表。1位は2024年8月、芸人のやす子に対する“不適切投稿”で芸能活動を休止、2025年11月から女子プロレスラーとして復帰したフワちゃんという結果になった。不祥事からはもうすぐ2年が経つが、元来からの“タメ口キャラ”や振る舞いへの好感度の低さが未だに尾を引いている様子だ。「スターダムでの女子プロレスラー復帰後も、キャラ付けが