現在、モデル・タレント活動を控え、農業に取り組んでいることを公表しているローラ。6月11日、YouTubeチャンネル『TEDxTalks』が更新され、彼女のスピーチが公開されると、その内容に注目が集まった。「私は日本でモデルとテレビのお仕事をたくさんした後、今は日本の伝統文化を支えながら、新潟の山奥で農業することに夢中になっています」こう報告したローラ。映像では、芸能活動が中心だったころのような華やかなイメージ