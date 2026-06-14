かつてのような力強い真っすぐを取り戻した佐々木(C)Getty Images佐々木朗希（ドジャース）に対する周辺の空気は、明らかに変わった。現地時間6月12日に行われた敵地でのホワイトソックス戦に先発した佐々木は、見事に打ち崩された。5回に乱れた右腕は、メジャー自己ワーストとなる7失点で4回1／3で降板。計91球を投げ、被安打7、与四球3、4奪三振という内容だった。【動画】佐々木朗希がWソックス打線と対戦！スプリットで三