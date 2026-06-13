キャセイパシフィック航空は、「夏旅 早割セール」の第2弾を6月12日から30日まで開催している。キャセイ会員の日本発着香港・台湾・中国（グレーターベイエリア）・東南アジア・南アジア・オセアニアの46都市行きのビジネスクラス、プレミアムエコノミークラスとエコノミークラス往復航空券を対象に、最大6％（最大1万円）を割り引く。先着1,300名限定。出発期間は9月30日まで。割引コード「JPSUMMER2」の入力が必要となる。片道、