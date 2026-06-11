東北6県の美味しいグルメや伝統工芸品が大集合したイベントが、鹿児島市の百貨店で始まりました。（勝又健誠アナウンサー）「鹿児島市の山形屋で始まったのは、東北6県味と技展です。その名の通り、東北6県各地の味と技が大集合しています。こちらでは、その場で調理をしていて出来立てを楽しむことができます。さらにこちらは、試食販売を行っています。ここを歩くだけで楽しむことができます」「東北6県味と技展」は東