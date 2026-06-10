独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（鉄道・運輸機構）は6月1日、北海道新幹線青函トンネル前後の共用走行区間（明かり区間）における時速260キロでの営業走行に向けた走行試験を、6月2日から11月26日にかけて実施すると発表した。北海道新幹線は新青森〜新函館間約149キロの半分以上、青函トンネルを挟んだ約82キロで在来線貨物列車と線路を共用している。うち青函トンネル内約54キロでは既に、2024年度から一部列車に限